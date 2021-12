Uvaccinerede får sværere ved at rejse indenrigs i Grønland

Automatisk oplæsning

Grønland strammer igen skruen og indfører fra midnat natten til mandag lokal tid flere coronarestriktioner.

Det oplyser den grønlandske regering, Naalakkersuisut, i en pressemeddelelse søndag ifølge mediet Sermitsiaq.AG.

Restriktionerne gælder i forvejen nogle områder i landet, herunder i hovedstaden Nuuk, men bliver udvidet til at gælde hele landet.

Det betyder blandt andet, at der er krav om vaccination eller en negativ coronatest for at få adgang til offentlige steder over alt i Grønland.

Offentlige steder inkluderer restauranter, biografer, biblioteker og frisører.

Fremover skal der også bæres mundbind i alle byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 dage er blevet registreret et coronatilfælde med ukendte smittekilder.

Ydermere strammes reglerne for indenrigsrejser i Grønland, så man skal være fuldt vaccineret eller have en negativ coronatest for at kunne rejse fra sted til sted.

Hvis man ikke er vaccineret, skal man i karantæne i karantæne i 14 dage efter ankomst, eller indtil man kan fremvise en negativ coronatest.

Karantænen betyder, at man ikke må deltage i arrangementer og forsamlinger. Man må fortsat godt gå i dagligvarebutikker med et mundbind på.

Der hører dog visse undtagelser med til de nye regler. Børn under 12 år er således undtaget, mens man også er undtaget, hvis man bor i en bygd, hvor det ikke er muligt at blive testet for coronavirus.

Ifølge Naalakkersuisut bliver de nye regler indført for at undgå smittespredning i landet.

De nye regler gælder frem til 6. marts.

I den seneste registrering af smittetal fra fredag, blev der i løbet af et døgn fundet 39 nye smittede i Grønland. I alt er der 321 aktive smittetilfælde i Grønland.

På nuværende tidspunkt er 66 procent af befolkningen færdigvaccineret, mens 71 procent har fået det første vaccinestik.

Der bor knap 57.000 personer i Grønland.

ritzau