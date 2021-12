Spørg Bente Klarlund: 9-årig pige: Hvorfor lever kvinder længere?

Marie: Min datter er 9 år. Forleden stillede hun dette spørgsmål: Hvorfor lever kvinder længere end mænd? Jeg lovede at sende spørgsmålet videre til din brevkasse.

Bente Klarlund Pedersen: Din datter stiller et interessant, men virkelig vanskeligt spørgsmål. Og svaret indebærer et paradoks, for kvinder lever længere, men er mere syge. Statistikker fra hele verden taler imidlertid deres tydelige sprog. Vi lever længere og længere, men i forhold til mændene har kvinderne et stort forspring, selv om de med alderen bliver mere svækkede og får flere sygdomme. Der er således seks-syv 100-årige kvinder for hver 100-årig mand.