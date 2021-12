Myndigheder afliver udbredt vaccinemyte

Lægemiddelstyrelsen slår nu fast, at der ikke er sammenhæng mellem cyklusændringer og covid-19 vacciner. Det sker på baggrund af 3900 indberetninger om bivirkninger fra danske kvinder. Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi mener at have en forklaring på, hvorfor menstruationsforstyrrelser alligevel kan være opstået i tiden efter vaccination.