Nye corona-tilfælde slår rekord endnu en gang

Der er registreret yderligere 6985 tilfælde af coronavirus, viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Mandag var smittetallet højere, men her var det dog for højt på grund af et ’udsving i prøveflowet’ over weekenden.

Smittetallet er højere end de to foregående dage, men der er samtidig også kommet svar på flere coronatest.

Kigges der på positivprocenten - andelen af test, som er positive - er den faktisk lidt lavere end de to dage.

I torsdagens tal har 3,22 procent af testene været positive for covid-19. Tirsdag og onsdag var det henholdsvis 3,40 og 3,34 procent.

Der er sket yderligere 85 nye indlæggelser af smittede, og torsdag morgen var 460 personer indlagt med covid-19.

Det er en færre end et døgn tidligere. Når tallet er faldet, samtidig med flere er blevet indlagt, skyldes det, der også er sket udskrivelser.

Samtidig er der sket 11 dødsfald blandt smittede. Det vides dog ikke, om de var indlagt, og om det derfor har påvirket indlæggelsestallet.

Blandt de coronasmittede på hospitalerne er 67 indlagt på intensivafdelinger, og 37 af dem er tilkoblet en respirator.

Mens flere altså bliver testet for covid-19, bliver flere og flere også vaccineret.

Der er givet yderligere cirka 60.000 vacinestik, hvor cirka tre ud af fire af dem er det såkaldte boosterstik.

Det betyder, at 18,5 procent af befolkningen har fået tre vaccinestik. 76,3 procent - eller tre ud af fire - har fået to stik og er færdigvaccinerede.

Opdateres

ritzau