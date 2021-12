Klokken 14 lørdag skulle du bruge 157 minutter på at komme igennem til smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Klokken 15 var ventetiden 145 minutter, og telefonkøen er ikke på vej væk. Aktuelt fremskriver man, at ventetiden vil være 88 minutter klokken 21.

Ventetiden skyldes, at den stigende smitte i samfundet fører til et øget tryk i arbejdet med at opspore smittekæder.