Sundhedsordførere er indkaldt til coronamøde mandag

Sundhedsordførerne fra Folketingets partier er indkaldt til møde om coronasituationen mandag klokken 13.45.

Det erfarer Ritzau søndag.

Den nærmere dagsorden til mødet kendes ikke. Men der er umiddelbart lagt op til, at ordførerne får en status på situationen fra myndighederne. Mødet foregår ifølge Ritzaus oplysninger virtuelt og er sat til at vare til 15.15.

Der er ikke umiddelbart oplysninger, som peger i retning af, at der skulle være nye restriktioner på vej. Den seneste tid har coronasituationen været præget af høje smittetal i Danmark.

Lørdag var første gang i seks dage, at smittetallet var under 6000. Søndag var det igen under 6000, men kun lige akkurat. Således blev yderligere 5989 tilfælde af covid-19 registreret i Danmark. Det viste tal fra Statens Serum Institut.

Derudover fortsætter varianten Omikron med at få større udbredelse i landet. Eksperter har forudset, at den i de kommende uger vil tage over som den dominerende variant efter Delta. Epidemikommissionen hævede lørdag det nationale risikoniveau til 4, som er det næsthøjeste.

Onsdag i denne uge indførte Folketinget og regeringen en række tiltag, der skal dæmpe smitten. Blandt andet restriktioner for nattelivet og at sende skolebørn hjem fra onsdag i næste uge.

Derudover blev det tredje vaccinestik søndag fremrykket endnu en gang. Fra mandag kan alle personer fra 40 år og opefter få det tredje stik mod covid-19 fire en halv måned efter det andet stik.

Ifølge Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm, betyder det i runde tal, at yderligere 1,5 invitationer til vaccination vil tilflyde borgerne før nytår.

