7 døgn med coronaramt Magnus Heunicke i isolation i Bruxelles: »Det her er som at sætte sig op på en rodeomaskine, og så ændrer alting sig, mens den er i fuld sving«

Jeg var taget herned til Bruxelles tirsdag, dagen før ministerrådsmøde og skulle bare være her en enkelt nat. Onsdag, da jeg stadig ikke er rigtig syg, tænkte jeg over, hvordan jeg skulle holde ud at være så mange dage i det lille værelse. Det er som en celle. Fire skridt hver vej. Men da jeg får det bedre og begynder at arbejde, finder jeg en glæde ved det simple. Jeg arbejder, sover og mediterer. Der har været et voldsomt arbejdspres de seneste to år, og den ro, jeg får her, er rigtig god, kan jeg godt mærke.

Få Politiken leveret alle helligdage i julen Få Politiken leveret hver søndag i en måned + alle helligdage i julen. Du får 8 aviser for 99 kr. Kom i gang med det samme Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her