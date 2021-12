Bente Klarlund: Julefred kommer ikke af sig selv. Den kræver noget af os

Denne julemorgen kan du forhåbentlig se tilbage på en veloverstået juleaften. Veloverstået, fordi forventninger kan være så store, at de bliver svære at indfri. Megen lykke skal udfolde sig på ganske få timer fra kirkegang via and og risalamande til gaveudpakning. Det kan kræve vilje og kompromiser at nå derhen, hvor julefreden endelig kan sænke sig.

I flere uger har jeg taget tilløb til denne julemorgensklumme. Men hver gang jeg går til tangenterne, trænger en særlig julehistorie sig på og vil skrives igen. Der må være en mening med det. Så nu dvæler jeg lidt ved den historie, der skulle blive kendt som ’den lille julefred’.