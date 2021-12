Gravide Heidi Andersen har været bange for at blive smittet efter at have fået nej til et hurtigt tredje stik. Det behøver hun ikke være længere

Fra næste uge kan gravide se frem til at modtage et tredje vaccinestik mod covid-19 tidligere end antaget. Sundhedsstyrelsen besluttede fredag at fremrykke det tredje stik for personer i øget risiko i alderen 18-39 år, herunder gravide. Den nyhed vakte glæde hos 33-årige Heidi Andersen, der er gravid i sjette måned med sit andet barn:

»Jeg blev utrolig glad og lettet. Det betyder alt. Det her graviditetsforløb har været helt anderledes end mit første og fyldt med rigtig mange bekymringer. Ved at jeg snart kan få det tredje stik, kan jeg føle mig bedre sikret«, siger hun.