Spørg Bente Klarlund: Her er nogle fif, hvis du vil undgå at tage på i julen

Anonym: Jeg glæder mig altid til jul, men i år har jeg en bekymring. Jeg har i løbet af 2021 efter mange års kamp tabt mig næsten 10 kilo. Men i julen mødes vi i vores familie traditionelt rigtig mange gange til store julefrokoster både 1. og 2. juledag og gode middage omkring nytår. Jeg vil gerne deltage, men er bange for at tage en masse på igen. Har du nogen fif?

Bente Klarlund Pedersen: Din bekymring er ikke taget ud af den blå luft. Det viser et stort europæisk studie, som har fulgt over 1.600 menneskers vægttab over 18 måneder på tværs af Danmark, Storbritannien og Portugal. Efter at jule- og nytårsstrabadserne var overstået, var vægten i gennemsnit steget blandt forsøgspersonerne.