Netop nu er Folketingets epidemiudvalg samlet for at tage stilling til et nyt forslag fra Epidemikommissionen, som blandt andet vil suspendere udredningsgarantien og det frie sygehusvalg.

Hos Lægeforeningen er formand Camilla Ratchke glad for, at der endelig handles politisk for at lette presset på sundhedsvæsnet.