Regler for nære kontakter ændres markant

Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er udsat for smitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes på fjerde- og sjettedagen.

Det gælder, uanset hvilken variant der er tale om.

Andre udsat for smitte uden for hjemmet skal fortsat lade sig teste, men ikke gå i isolation.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i et sæt nye retningslinjer.

»Det er i hjemmet, at der er en høj risiko for smitte. Her sætter vi i den nuværende situation ind med både isolation og test på fjerde- og sjettedagen for at begrænse smittespredningen mest muligt. Øvrige kontakter skal ikke gå i isolation, men skal fortsat testes. Vi skal hele tiden finde en balance mellem at forebygge mest mulig smitte og samtidig undgå, at for mange isoleres, så samfundets vigtige og kritiske funktioner kan opretholdes«, siger vicedirektør Helene Probst i en pressemeddelelse.

Man kan som nær kontakt i hjemmet bryde selvisolation med en negativ coronatest på dag fire.

Myndighederne anbefaler en PCR-test på fjerdedagen. Men på grund af stor efterspørgsel på netop denne type test anbefales en lyntest på sjettedagen.

