»Misbrug spiller en større rolle, end vi tror«: Personer med psykiske lidelser lever 15-20 år kortere, nu skal obduktion give svaret på hvorfor

I kølvandet på den nye tiårsplan for psykiatrien anbefaler Institut for Menneskerettigheder systematisk obduktion af uventede og tidlige dødsfald blandt psykisk syge. Det stiller psykiatriordfører for SF nu forslag om.