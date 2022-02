Kapitel 1: Mehmet sagde nej til to stik. Han blev smittet og indlagt i december. Næsten to måneder senere taber han stadig pusten

Hverdagen er så småt tilbage på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, to år efter at første dansker testede positiv. Nu taler lægerne også om klassikerne meningitis, hiv/aids og skoldkopper. Covid-19 titter stadig frem. I en seng funderer en familiefar over tre ugers koma. På en anden stue forsøger overlæge Gitte Kronborg forgæves at få en samtale i gang. Politiken tilbragte tre dage på hospitalet, mens tredje bølge ebbede ud. Her er første kapitel af serien ’Den sidste patient’.