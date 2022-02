Kapitel 5: Claus Lund blev overrasket, da han så røntgen af ødelagte lunger. Nu står senge på intensiv tomme. Covid-19-patienterne er væk

Intensiv på Hvidovre Hospital modtog nogle af de første svært syge covid-19-patienter, der i ugevis kæmpede for livet. Mange forgæves. For sygeplejerskerne var det slemt, at pårørende ikke kunne tage værdig afsked. For nylig forlod en af sidste patienter afdelingen. I stabil tilstand. Dette er det sidste kapitel i serien ’Den sidste patient’.