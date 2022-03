Jeppe vejer 125 kilo: »Det er selvskade at stoppe sig selv med så meget mad, at man er ved at eksplodere«

For Jeppe Lund Holst hænger hans svære overvægt direkte sammen med mental mistrivsel. Først efter samtaleterapi har han fået styr på sin spiseforstyrrelse, tvangsoverspisning, og kan være den far, han drømmer om at være.