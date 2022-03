Fem pårørende fortæller om berøringsangst

Hver anden dansker oplever at have psykisk sygdom tæt inde på livet enten som patient eller pårørende, men alligevel forstummer samtalen, når sygdom i sindet bliver bragt op. Tavsheden holder området i mørke, og efterlader de ramte med skyld, skam og mistænkeliggørelse. Mød her fem kvinder, som vil tale tabuet ihjel.