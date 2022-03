Helenes hjerte begynder at hamre, når angsten er på vej: »Ensomhedsfølelse kommer tit, når jeg ikke føler mig god nok«

Gymnastikken har altid været et anker i Helene Thornild Baaglands liv, og idrætten hjælper hende til at tøjle den angstlidelse, hun har haft i seks år. Efter to år uden opvisninger, mærkede hun endelig fællesskabet igen til weekendens forårsstævne.