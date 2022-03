Rygning: »Jeg betragter regeringens tanker som endnu et skridt mod en totalitær stat«

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har smidt et vidtrækkende forslag på bordet i samtaler med nære samarbejdspartnere: Børn og unge født senere end 2010 skal aldrig kunne købe cigaretter. To støttepartier afventer et konkret udspil, mens flere liberale partier er kraftigt imod.