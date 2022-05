Behøver du sove 8 timer, proppe dig med frugt og grønt og gå 10.000 skridt om dagen?

Der findes et overflod af ’magiske formler’ for sundhed. Men hvor stammer de fra? Og giver det mening at måle og veje hver eneste detalje i sin hverdag? Vi har set fire af de mest udbredte huskeregler efter i sømmene.