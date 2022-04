Løkke erkender: »Det burde jeg have gjort, da jeg i 2015 blev statsminister for anden gang«

Regeringens sundhedsudspil får hug af Lars Løkke Rasmussen, der stadig vil lukke regionerne, fordi der ikke er grund til at opfinde den dybe tallerken fem gange. S afviser kritikken. Moderaternes formand erkender, at han manglede mod til at lave en reform før.