»Jeg orkede ikke at være journalist, søn af en selvmorder og bo på Vesterbro. Jeg ville væk fra mit liv«

Tre sild glimtede på krogene foran Mikkel Frey Damgaard og sendte ham retur til barndommen. Samme dag købte han en fiskestang. Han var klar til at blive en anden. Men undervejs for han vild i drømmen om det tunge hug. Et sammenbrud var nødvendigt for at blive et helt menneske, der er i stand til at elske og selv blive elsket.