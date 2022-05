Manden med ansvaret for mange amputationer: »Jeg anede det ikke. Jeg havde ikke den fjerneste anelse«

Allerede i 2019 tilflød der regionen viden om, at antal amputationer af ben var betydeligt højere end i naboregionen. Men det fik ingen til at reagere, fortæller koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen. Han siger: Det er ikke realistisk, at jeg læser alt, men det er mit ansvar at indstille alarmsystemet rigtigt, så mit system reagerer.