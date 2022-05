Forperson for psykiatere er rasende: »Prøv at forestille dig reaktionerne hos Kræftens Bekæmpelse, hvis statsministeren påstod, at spejder eller skak kunne forebygge kræft?«

Statsministerens undvigende svar på psykiatriplan under tirsdagens spørgetime, får fagfolk og politikere til at frygte, at planen bliver syltet. »Der er en fortsat stigmatisering af psykisk sygdom. Også på politisk niveau«, lyder det fra psykiatriprofessor.