Forsvundne ben-amputerede vækker undren og udløser hastemøde

Styrelsen for Patientsikkerhed vil have Region Midtjylland til at gennemgå de enkelte patientjournaler, så de, der venter på behandling, som kan forebygge amputationer, får det tilbudt. Og dem, der sidder uden ben, direkte får at vide, hvordan de søger erstatning.