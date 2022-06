En talestrøm på to minutter og syv sekunder fik Wammen til at forlade pressemøde irriteret

ANALYSE: Et presset sundhedsvæsen bliver endnu mere presset til næste år og tvinges til hårde prioriteringer efter ny økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Skidt for personale og patienter, men godt for samfundsøkonomien.