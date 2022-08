Analyse: 143 døddrukne unge på ti år. Bogstavelig talt! »Alle, jeg taler privat med, bliver chokerede, når de hører tallet«

Hvem gør noget ved, at der hvert måned dør et ungt menneske som følge af fuldskab? Det spørgsmål rejser vi i denne analyse og giver nogle bud på veje fremad. Beruselse er befriende, men dele er drukkulturen må stå for skud. Emnet er for vigtigt til at gå i glemmebogen.