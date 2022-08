Sygeplejerske på nattevagt: »Det er, som om alt det ekstreme liv er koncentreret om natten i København «

Det er lørdag nat på Bispebjerg Hospital, hvor sygeplejerske David har vagt på akutmodtagelsens skadeafsnit. Her kommer unge, der er faldet på cykel, og ældre, der er faldet derhjemme. Og de, som ingen andre steder har at gå hen. Politiken fulgte David gennem en nattevagt fra 23.30 til 7.30 næste morgen. Han er en mangelvare på hospitalerne, der kæmper for at hyre og fastholde folk, der vil arbejde, mens de fleste sover. Akutmodtagelsen mærker det selv. Inden for et år har 28 sygeplejersker sagt deres stilling op. Typisk for at arbejde et sted med færre skæve vagter. Det er præcis denne flugt fra vagtarbejdet, som giver Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm dybe panderynker.