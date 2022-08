»Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for ikke at få sygdommen«

På Baldersgade vaccinationscenter er det gået stærkt med at omstille vaccineindsatsen til abekopper. Omkring en tredjedel af målgruppen er allerede vaccineret. 47-årige Oliver Pagh afholder sig fra sex for ikke at blive smittet.