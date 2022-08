Politikerne har børn og unge i fokus op til forhandlinger om psykiatrien

Mange ordførere ser indsatsen for børn og unge som et særlig vigtigt punkt at løfte, når en tiårsplan for psykiatrien skal forhandles på plads. Undtagen Enhedslisten, der ikke vil vælge blandt psykiatriens »mange og store problemer«.