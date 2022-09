»Jeg er nærmest blevet narkoman af al den medicin«: Helle Trebbien lever i et smertehelvede, mens hun venter på sin knæoperation på andet år

Tidligere sygeplejerske Helle Trebien er en af de patienter, der lider under lange ventetider på behandling på offentlige sygehuse. Hun siger, at hun lever i et smertehelvede. Er hun heldig, får hun sin operation i starten af 2023. Efter mere end to års venten.