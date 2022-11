Er gerningsmanden fra Field's et offer?

Den unge mand, der er sigtet for tre drab, var kastebold i psykiatrien. Et sted afviste ham på grund af noget fra barndommen. Forløbet kulegraves stadig, fordi regionen modtog en bekymrende besked. Blev han svigtet? Kan vi rumme at tænke på riffelmanden som et offer?