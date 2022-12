En bemærkning fra en af ministeriets medarbejdere fik Magnus Heunicke til at opsøge en psykolog

Til højre for hende stod en mand, der måske mere end nogen anden kom til stå i centrum af det, som fulgte i de to år, hvor corona styrede store dele af vores liv. Han viftede med en planche og forklarede, at samfundet lukkede ned, for at vi kunne få den grønne, dæmpede smittekurve i stedet for den røde, stejle top, hvor hospitalerne ville knække. Som vi havde set det i Wuhan i Kina og i Norditalien. Med ét blev sundhedsminister Magnus Heunicke et landskendt ansigt, som befolkningen så i stadig trættere udgaver på de mange pressemøder.