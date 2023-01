Finn rykker ind på stuen efter en nat på gangen. Heidi tager hjem efter en hostetur. Og Ulla er bare taknemmelig

Under corona sagde hun nej til kommunal rengøring to gange om ugen og bad om et enkelt besøg med støvsugeren i hjemmet i Brønshøj. Alt andet var »frås«. Hun køber ind i Føtex tidligt lørdag, hvor hendes elscooter generer færrest mennesker, når hun suser rundt i butikken efter mælk og brød. Og da hun sidste weekend fik svært ved at få luft, forsøgte hun at klare sig uden at tage andres tid.