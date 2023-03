Jeg er udbrændt og har været nødt til at gå af som formand for SIND Ungdom to måneder før tid. Jeg skammer mig. Burde have siddet perioden ud. Jeg vil godt være et supermenneske, men måtte erkende, at jeg ikke kunne mere. Jeg svarede ikke på mails. Orkede ikke at tage imod en invitation fra et parti på Christiansborg, der ville tale psykiatri. Blev kort for hovedet og irritabel. Måske skulle jeg have trukket stikket før, for jeg kunne nærmest ikke trække vejret til sidst. Det har været svært at acceptere.