»Min krop SKREG efter alkohol. Men i det øjeblik så jeg mig selv udefra, og så kunne jeg bare mærke, at nu var det nok«

Stemningen er hektisk på Alkolinjens kontor i Valby denne mandag morgen i maj.

Mandag er altid ugens travleste dag, og derfor åbner telefonerne allerede klokken 9 i stedet for som normalt klokken 11. Men i dag er telefonsystemet uheldigvis nede, og mens linjens leder Bjarne Stenger Elholm med små svedperler på panden forsøger at finde ud af, hvad der er galt, er Isabella F. Øllgaard hoppet ind i en chat med en mand i 30’erne, som efter endnu en våd weekend har taget kontakt til rådgivningslinjen for at få hjælp til at reducere sit alkoholforbrug.