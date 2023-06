»Jeg mener, han har været i en tilstand, hvor man ikke kan betragte ham som ansvarlig for sine handlinger«

Mandag 12. juni begynder retssagen mod den mand, der åbnede ild i Field’s for et år siden og dræbte tre. Overlæge Merete Nordentoft er en af få personer, der har læst journalen fra psykiatrien, hvor han inden skyderiet var gennem et halvt års tumultarisk forløb. Enten skjulte han sin hemmelighed. Eller også fik han de forkerte spørgsmål, vurderer hun.