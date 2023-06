7. e har taknemmelighed på skoleskemaet

Gardinerne er trukket for og blafrer blidt i den milde sommerbrise, der finder vej gennem de vidt åbne vinduer i klasselokalet. Det er varmt udenfor, men heden lader ikke til at stække koncentrationen hos eleverne i 7. e på Skt. Josefs Skole i Roskilde. De følger alle sammen årvågent med i den video, deres lærer har sat på oppe ved tavlen.

I videoen taler en kvinde venligt og vidende om værdien af at føle sig taknemmelig og om, hvad dagens taknemmelighedsopgave går ud på. Egentlig står der matematik på skemaet, men matematiklærer Michael Krone Laurent, som også er klasselærer – eller kernelærer, som det hedder her på skolen – har valgt i nogle uger at skifte regnestykkerne ud med et særligt tilrettelagt trivselsforløb for klassen. Ikke fordi der er nogen særlige problemer i lige netop 7. e, men fordi han som lærer i udskolingen gerne vil præsentere sine elever for brugbare redskaber og livsfilosofier, som kan være med til at modvirke den ellers udbredte mistrivsel blandt nutidens unge.