Forestil dig, at du er fanget i en ond drøm. Du løber, bag dig kommer en gnæggende skikkelse nærmere. Dine ben føles tunge som bly, og du kan knap bevæge dem. Jorden er ved at smuldre under dig, du synker. En hånd lander på din skulder. Du skriger om hjælp.

Du vågner i samme øjeblik af dit eget råb. Badet i sved, men lettet over, at det var et mareridt. Drømmens univers er borte. Du falder i en rolig søvn, der varer til næste morgen.