Organisationen Plastic Change: Vi skal have pant på plastikposerne En ny analyse viser, at poser af plastik er mest bæredygtige, men plastikposerne ender i naturen, ikke på forbrændingen, som analysen tror, påpeger forkæmpere for mindre plastik i naturen.

Hvis danskerne fremover skal bruge plastikposer i stor stil, så skal det være poser, der bliver genbrugt og indleveret til omsmeltning, når de er slidt op.

Det mener vicedirektør i Plastic Change, Berit Asmussen. Organisationen bekæmper mængderne af plastik i vores omgivelser, fra flydende affald i havene til mikroplast i verdens fisk.

»Vi har ikke noget imod plastikposer, bare de bliver holdt i et system, hvor de bliver genanvendt«, siger Berit Asmussen, efter at en analyse onsdag slog fast, at plastikposer er langt mere bæredygtige end de muleposer af bomuld, som sælges i butikkerne.

»Vi ser altså stadig plastikposer i naturen, blandt andet på stranden, hvor de ikke nedbrydes og ligger og gør skade. Poserne er så billige, at folk ikke passer på dem«, siger hun.

For at undgå det, er det en god ide med pant på poserne, mener både Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Plastic Change.

»Hvis man samler poserne i fraktion i stedet for at blande dem med andre typer affald, så er det let at genanvende dem. Og vi kan se på flasker og dåser, at det virker med pant«, siger Berit Asmussen, og peger på, at mens Danmarks Naturfredningsforening sjældent finder flasker og dåser med pant i naturen, støder de ofte på dem uden pant.

Poser går i stykker

Forskerne bag analysen opfordrer til, at plastikposerne bliver genbrugt så mange gange som muligt, før de sættes i affaldsspanden og senere sendes på affaldsforbrændingen, hvor de bliver til energi og varme.

»Men jeg synes ikke, at poserne i supermarkederne er særligt nemme at genbruge. Mange går i stykker så let som ingenting, bare man har en pakke pålæg med en skarp kant, så er der hul. Og så kan de ikke engang bruges til skraldet«, siger Berit Asmussen.

Hun mener, at det er tid til at gøre op med, at ressourcer som plastik bliver brændt.

»Det er ved at være historie, det med at brænde ressourcer af. Vi synes, det er bedre at anbefale tykke plastikposer, som man genbruger. Laver man dem ordentligt, så bliver de dyrere, men så kan de genanvendes«, siger Berit Asmussen.

Plastic Change har ikke et bud på, hvad panten på en pose skal være, for at det får folk til at returnere den efter brug.

Stofposer kan være et grønt valg

Plastic Change kritiserer analysen for at behandle alle typer poser som brug og smid-væk varer. For mens plastikposer bruges få gange, er stofposer mere værdifulde og gemmes derfor længere.

»Vi må ændre vores forbrug af plastik, og stoppe brug af engangsplastik, herunder plastikposer, som kun anvendes en gang«, siger Berit Asmussen. Derimod er stof ikke et engangsmateriale.

»Den mest miljøvenlige indkøbspose er lavet af genbrugsstof, genbrugsbomuld eller kraftigt plastik, der kan bruges mange gange – og smeltes om til nye poser, når de er for slidt«.