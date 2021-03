Bente Klarlunds klumme: Familiens sociale forhold følger børnene ind i voksenlivet

Danmark er et af de rigeste lande i verden. Alligevel har vi svært ved at bryde den sociale arv. Det er konklusionen på et nyt studie fra økonom og nobelprisvinder James Heckman fra Chicago og forskningsleder ved Rockwool Fondens Forskningsenhed Rasmus Landersø.

Trods gratis sundhedspleje for nyfødte, ti års skolegang samt fri og lige adgang til uddannelse ser vi, at danske børn i meget stort omfang følger i deres forældres fodspor.

Vi opnår en vis økonomisk lighed ved at omfordele vores indkomst gennem skat og overførselsindkomster. Men når det gælder områder, hvor vi ikke bare kan omfordele, f.eks. uddannelse, livsstil, levealder eller risiko for kriminalitet, bliver fortællingen en anden.

Allerede fra fødslen er der sociale skel. Det er især kvinder med kort eller ingen uddannelse, der ryger, mens de er gravide, og de føder hyppigere små børn. Deres børn er også mindre fysisk aktive, spiser mindre frugt og grønt og er langt oftere dagligrygere. Den familiemæssige baggrund er en stærk indikator for at dø tidligt. En forskel på tværs af mødres uddannelse betyder ikke nødvendigvis, at en høj uddannelse til mødre f.eks. forbedrer børns testresultater.