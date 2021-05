Nedlukningen kan have slidt på vores venskaber. Nu skal de plejes

»En god ven er en forbindelse til livet – et bånd til fortiden, en vej til fremtiden, en nøgle til mental sundhed i en fuldstændig sindssyg verden«.

Oscar Wilde står bag citatet og havde mere end ret. Gode sociale relationer og venskaber styrker ikke blot den mentale sundhed, men også det fysiske velbefindende.

Myndighederne opfordrede os til at blive i vores boble under pandemien, hvilket som smitteforebyggende initiativ var det rigtige. Men nedlukningen kan slide på vores venskaber. Ifølge Videnskab.dk har Robert Dunbar, professor ved University of Oxford, studeret pandemiens konsekvenser for vores nære venskaber. Han siger: Vi har brug for at se folk overraskende ofte for at pleje et venskab, og fordi det tager både tid og hjernekapacitet, kan vi kun vedligeholde et bestemt antal venskaber.

Gode sociale relationer er stressdæmpende. Venner kan reducere din stress, måske fordi en ven er en, der giver dig mulighed for at være fuldkommen dig selv. Mange videnskabelige studier viser, at mennesker med stærke sociale bånd lever længere, får flere børn og har et bedre helbred end dem, der ikke har sådan et netværk.