Er det et godt tegn, hvis kroppen reagerer kraftigt på vaccinen?

Jesper Grolin: Nogle får kraftige efterveer efter både første og anden coronavaccination. Andre – som jeg selv – føler kun en smule ekstra træthed.

Er en kraftig kropslig reaktion udtryk for, at vaccinen virkelig er i gang med at sparke gang i ens immunforsvar, og betyder en svag reaktion tilsvarende, at ens immunforsvar er så svagt, at det ikke lader sig reaktivere? Med andre ord er der en form for ligefrem sammenhæng mellem reaktionens styrke og immunforsvarets efterfølgende styrkelse?

Bente Klarlund: Vaccinebivirkningerne i form af feber, hovedpine og smerter de første dage efter stikket er udtryk for, at immunsystemet reagerer, som det skal. Et stærkt immunforsvar giver formentlig en kraftigere reaktion og mere udtalte bivirkninger.

Jo yngre man er, des bedre er ens immunforsvar – derfor vil yngre mennesker, der bliver vaccineret, typisk opleve kraftigere bivirkninger end ældre personer. Får man ikke bivirkninger, skal man imidlertid ikke blive bekymret for, at vaccinen ikke virker. Det gør den, men der er forskel på os, og derfor også på hvordan vores kroppe reagerer.