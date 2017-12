Det går bedre i psykiatrien: Psykisk syge venter kortere tid på at få hjælp

Ifølge psykiater Anne Marie Råberg Christensen er det de systematiserede pakkeforløb, hvor den enkelte psykiater ikke længere sidder med sin egen kalender og finder næste ledige tid og selv sammensætter er udrednings- og behandlingsforløb, der er den væsentligste faktor til de markant kortere ventelister.

Derfor har det også været muligt med stort set samme antal psykiatere at overkomme, at der ifølge Danske Regioner er kommet 64 procent flere ambulante patienter i børne-ungepsykiatrien og 31 procent flere i voksenpsykiatrien siden 2009.

»Vi har lavet om på os selv, så den enkelte psykiater ikke længere selv har fuld kontrol over egne patientforløb. Pakkerne giver en bedre forberedelse, hvor familierne får alle datoer frem i tid, materialet fra skoler er indhentet og familieskemaer udfyldt. Det giver hurtigere forløb, hvor rammerne er klare, men som også kan være lidt firkantede. Flere specialsygeplejesker og specialpsykologer hjælper til, men vi har også mistet kompetente kolleger, der ikke vil arbejde på denne måde. Jeg kan ikke vise, at det er gået ud over kvaliteten, men vi skal være opmærksomme på, at der kan være brug for individuelle forløb til eksempelvis de neuropsykiatriske lidelser, der ikke altid passer ind i de faste, tempofyldte rammer«, siger hun.

Siger ikke noget om kvaliteten

Ifølge generalsekretær i Bedre Psykiatri Torstein Theilgaard er det »meget positivt, at den skærpede politiske opmærksomhed har virket«:

»Vi så for år tilbage, at folk ventede måneder, ja, børn og unge over et år, før de kom til. Et måske håndterbart problem kunne i ventetiden udvikle sig til noget tungt og komplekst. Det skulle løses« og understreger, at kort ventetid til første kontakt hverken siger noget om kvaliteten i udredning og behandling.

Når syge danskere langt hurtigere kommer til første samtale i psykiatrien, har frygten været, at patienterne så venter længere på den anden samtale. Ifølge psykiaterne var det oftere tilfældet for nogle år siden end i dag, hvor der er regler for ventetid til anden samtale.

Syv ud af ti børn og voksne venter mindre end en måned på anden samtale i psykiatrien. Alligevel må én ud af ti voksne og tæt på to ud af ti børn og unge dog vente mere end to måneder på anden samtale.