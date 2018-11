Børn med spiseforstyrrelse bliver yngre

Børn med spiseforstyrrelser bliver yngre og yngre, lyder det fra bekymrede overlæger og folk i branchen, som Berlingske har talt med.

I løbet af de seneste år har det været en tendens til, at børn med spiseforstyrrelser bliver yngre, oplever overlæge Ulla Moslet.

Hun arbejder på Ambulatorium for spiseforstyrrelser på Bispebjerg Hospital og er formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser.

»Før i tiden kom de helt små ind med symptomer på angst, hvor de for eksempel ikke turde sluge maden, fordi de var bange for at få den galt i halsen«.

»Men de seneste år har det også for de små handlet om forvrængede billeder af deres kroppe, fedtforskrækkelse og angst for vægten«, siger hun til Berlingske.

Hun påpeger, at det ikke længere er sjældent, at 11-årige kommer ind til hende med symptomer på spiseforstyrrelser.

Hos Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade er tendensen heller ikke fremmed, fortæller formand Louise Linde.

De oplever at få henvendelser fra yngre børn og unge, som er påvirket at spiseforstyrrelser.

»Vi oplever at blive kontaktet af børn helt ned til otte år eller deres forældre, som er udfordret«, siger formanden til Ritzau.

Det er ikke længe siden, at foreningen ifølge Berlingske måtte ændre procedure i sine evalueringer, da kategorien 10 til 12 år ikke længere var lav nok.

En del af forklaringen ligger ifølge Louise Linde i, at der er en særlig præstationskultur i samfundet, som ikke var der tidligere.

Det skaber et pres på unge for at være gode i skolen, gode socialt og klare sig godt til fritidsaktiviteter.

Derudover fylder sociale medier i hverdagen, og de har en stor indvirkning på, hvordan unge tænker, at man skal være og se ud. Det kan virke og være uoverskueligt at leve op til, påpeger Louise Linde.

»En af grundene til, at man kan udvikle en spiseforstyrrelse, er ofte koblet sammen med ønsket om at få kontrol«.

»Det er fornemmelsen af, at hvis man ikke kan styre noget andet, kan man i det mindste kontrollere sin mad og vægt«, fortæller hun.

