Hver 20. patient på skadestuer bærer resistente bakterier For meget antibiotika kan skabe resistens, og læger skal ifølge overlæge blive bedre til at udskrive mindre.

Fem procent af patienterne - det svarer til hver 20. person - på landets skadestuer er smittet med multiresistente bakterier.

Det skriver DR på baggrund af en ny undersøgelse foretaget på otte skadestuer i fire regioner.

»Jeg synes, det er så mange, at vi er nødt til at være bevidste om, at det ikke må sprede sig. Hverken på sygehusene eller ude i samfundet«, siger Christian Backer Mogensen til DR.

Han er professor og overlæge på Sygehus Sønderjylland og en af forskerne bag undersøgelsen.

Vanskeligt at behandle visse lidelser

Ifølge overlægen er undersøgelsen 'en øjenåbner', der kalder på handling.

Det er første gang, at danske forskere undersøger omfanget af smitte med resistente bakterier.

At bakterier er resistente betyder, at de ikke er modtagelige over for behandling med gængse typer antibiotika.

Det kan gøre det vanskeligt at behandle visse lidelser og sygdomme.

Hvis en person er blevet inficeret med en resistent bakterie, kan det være svært at behandle eksempelvis en urinvejsinfektion.

»Så står vi dér og ved ikke, hvilken antibiotika vi skal bruge. Vi har måske et enkelt tilbage i skuffen, måske har vi ingenting«, siger Christian Backer Mogensen til DR.

Udviklingen overvåges

Hos Staten Serum Institut overvåger man udviklingen inden for resistens.

Overlæge Ute Wolff Sönksen forklarer, at problemet hovedsageligt skyldes, at læger udskriver for meget antibiotika.

»Grundlæggende ser det fornuftigt ud, men vi har et stigende forbrug på hospitalerne, blandt andet fordi vi har så intensiv behandling på hospitalerne i dag«, siger hun til Ritzau.

Stadig plads til forbedringer

Selv om lægerne er blevet mere restriktive med at udskrive antibiotika, er der ifølge overlægen stadig plads til forbedringer.

»Man skal starte med at vælge den behandling, der kan være livreddende. Men bagefter skal man reducere forbruget af antibiotika, når man ved, præcis hvad patienten fejler. Det kan man stadig gøre endnu bedre, siger hun.

Det er vigtigt kun at behandle infektioner, der ikke går over af sig selv, siger hun.

»Vi ved, der fortsat sker lidt for hyppig behandling af urin- og luftvejsinfektioner, siger Ute Wolff Sönksen.

Hvis man for eksempel skranter med hoste og forkølelse, skal man ifølge overlægen ikke have antibiotika.

Omfanget af resistens i Danmark svarer ifølge Ute Wolff Sönksen til niveauet i de andre nordiske lande.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at flere vil dø af multiresistente bakterier end af kræft om 15 til 20 år.

ritzau