Test: Den dårligste veganske flødeis minder nærmest om tøsne

Fakta

Sådan gjorde vi

Politiken bad to testdommere om at bedømme fem forskellige udgaver af plantebaseret vegansk vaniljeis.

Dommerne bedømte de veganske vaniljeis med fokus på udseende, konsistens og smag.

Dommerne gav hver variant en samlet bedømmelse på mellem 1 og 6 tjektegn, hvor 6 er bedst. Antallet af tjektegn er oprundede gennemsnit af dommernes karakterer. I de tilfælde, hvor to produkter har fået den samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen.

Den ene dommer er Neel Engholm, der er en af landets første og førende veganerkokke. Hun har arbejdet på en række toneangivende veganerrestauranter i udlandet og driver nu det veganske spisested Plant Power Food på Nørrebro.

Den anden dommer er Mikael Danvad, den ene af kræfterne bag Kødbyens Is, som er kendt for sine gourmetispinde. Denne sommer udvides sortimentet med vegansk is.

