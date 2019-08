Politiken tester: Vegansk tebirkes minder om sommerhusferie

FOR ABONNENTER

Den bedste birkes er købt hos Bodenhoff Bageri for 17 kroner og placerer sig derfor i den billige ende af prisskalaen over tebirkes. Den solide sag med blå birkes er udtryk for et bagerhåndværk, der er »lige i skabet«, mener kok, iværksætter og dagens ene dommer, Max Krog Vestdam. Meddommer Michael René, der er ernæringsekspert, er enig i, at der er tale om godt håndværk: