Test af ørepropper: Snorker din sengepartner? Så læs med her

Omtrent hver fjerde af os snorker regelmæssigt. Det svarer til 1,3 millioner danskere, anslår Dansk Center for Søvnmedicin på Rigshospitalet. Men når sandheden skal frem, er det jo ikke ’patienten’ selv, der generes. Lidelsen rammer dem, der ligger ved siden af.

Nuvel, en støjende partner kan få opereret sine larmende bløddele i ganen eller tilkoble sig en søvnapnømaskine. Men mon ikke de fleste vælger en helt anden løsning? At den søvnløse partner triller to små skumfiduser flade i enden og stikker dem ind i øregangen, hvor de puffer op og giver nattero. Eller gør de?

»Jeg synes generelt, at det er svært at få virkelig gode ørepropper. Oftest er skummet, de er lavet af, for hårdt og gør ondt at have i ørerne, fordi det spænder. Eller også dæmper de simpelthen for skidt. Man har møjsommeligt mast dem ind i øret, så de sidder, men kan alligevel høre alt. Det er skidt«, lyder det fra testdommer, lydforsker, lydkonsulent og lyddesigner Ingeborg Okkels.