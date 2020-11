Test af limonade: Et voksent alternativ til alkohol og sodavand

At kombinationen af vand, citroner og noget sødt læsker, er en gammelkendt sandhed. Således mener man, at limonade har rødder helt tilbage til de gamle egyptere, mens limonade, som vi kender den i dag, blev populært i Paris i 1630. Her begyndte gadehandlere at sælge drikken direkte fra tanke båret på ryggen, så bysbørnene kunne slukke tørsten.

I Danmark mener man, at limonade begyndte at dukke op i enkelte husholdninger i starten af 1900-tallet, hvor det blev nemmere at få fat i citroner. Men i den brede befolkning dukkede limonade først op midt i forrige århundrede, om end det ikke havde meget med den oprindelige citrondrik at gøre.

»Limonade blev især populært i Danmark, da Sunquick kom på markedet i 1943. Inden da havde nogle selvfølgelig lavet limonade derhjemme, og andre havde fået det på restauranterne. Men det var først med Sunquick, der egentlig producerede en orangeade, altså en drik baseret på appelsiner, at limonade nåede et bredt publikum. Her blev Sunquick-drikken og lignende drikke nemlig kendt som limonade«, fortæller Inger Abildgaard, der står bag bogen ’Fra sagogrød til smoothie’ om danskernes madvaner fra 1940 og frem til nu.